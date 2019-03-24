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Тротилом по льду: боевую авиацию ЗВО отправят бомбить ледовые заторы

Андрей Аркадьев
16:46 24.03.2019
Боевые самолеты и вертолеты Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа приведены в готовность для борьбы с ледовыми заторами на реках.
Тротилом по льду: боевую авиацию ЗВО отправят бомбить ледовые заторы
© Фото: Минобороны России

В Западном военном округе самолеты Воздушно-космических сил России готовятся начать бомбардировку ледовых заторов на реках. Подрывные работы будут проходить в 26 российских регионах.

Для ликвидации заторов привлекут самолеты Су-35С, Су-34. Кроме них, в бомбометании будут применяться вертолеты Ми-8. Летательные аппараты будут вылетать с военных аэродромов в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Курской, Смоленской, Псковской областях и Республике Карелия. ВКС РФ планируют применить авиационные бомбы минимального калибра.

Лед необходимо взрывать, чтобы предотвратить подтопление населенных пунктов, защитить мосты и гидротехнические сооружения. Инженеры снимут координаты ледовых заторов и передадут их летчикам. Также следить за паводковой обстановкой будут беспилотники «Орлан-10» и «Элерон».

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