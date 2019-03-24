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Обход систем ПВО и удары по целям: День штурмана ВВС отмечают в России

Евгений Аксенов
09:25 24.03.2019
24 марта исполняется 103 года с момента создания штурманской службы Военно-воздушных сил.

День штурмана ВВС ежегодно 24 марта отмечают в России.

Штурман военного самолета является главным членом экипажа: именно он руководит всей операцией. Пока летчик пилотирует самолет, штурман его ведет - строит курс, обходит системы ПВО и даже бомбит цели.

Праздник отмечают с 2000 года. Стоит отметить, что дата - 24 марта - была выбрана не случайно: в 1916 году в этот день сформировали аэронавигационную станцию в связи с развитием авиации в период Первой мировой войны.

Все военные штурманы ВВС России свои первые шаги в профессии сделали на аэродроме Шагол в Челябинске. В очереди на взлет вместе стоят истребители Су-34 и фронтовые бомбардировщики Ту-134. На этих самолетах курсанты единственного в стране штурманского училища получают навыки навигации и бомбометания.

«Штурманская работа - она интересна тем, что постоянно работает голова, постоянно нужно думать, считать, ну и самое главное у штурмана - он же бомбы бросает! Летчик пилотирует, а все задачи выполняет - навигация, боевое применение - это непосредственно всегда штурман!», - рассказывает о своей профессии Владимир Мещеряков.

Он освоил четыре типа самолетов. На счету штурмана почти тысяча сброшенных бомб. В их числе и тяжелые, пятисоткилограммовые.

Всего за два вылета было уничтожено одиннадцать целей -  макеты бронемашин и укрепленный бункер противника. А высокую точность попаданий подтвердили с наблюдательного пункта.

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