Из Кубинки в Малайзию: эффектные кадры перелета «Русских витязей»

Министерство обороны России опубликовало кадры перелета «Русских витязей» в Малайзию. Сегодня пилоты прибыли туда, чтобы принять участие в открытии международного авиасалона LIMA-2019.

В ходе перелета «Витязи» продемонстрировали несколько пилотажных фигур. На видео можно наблюдать один из фирменных роспусков российских пилотов на Су-30СМ. Перелет занял продолжительное время, летчики совершили его с четырьмя промежуточными пересадками.

«Во время проведения авиасалона летчики продемонстрируют групповой пилотаж в составе четырех экипажей на самолетах Су-30СМ, парный и одиночный пилотаж», - отметили в оборонном ведомстве.

«Русские витязи» не впервые демонстрируют мастерство в Лиме. Ранее они дебютировали на истребителях Су-30СМ на выставке LIMA-2017. До этого пилоты летали на самолетах Су-27. Авиасалон LIMA-2019 пройдет в Малайзии на острове Лангкави с 26 по 30 марта.