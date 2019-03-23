«Русские витязи» прибыли в Малайзию на LIMA-2019

Пилотажная группа «Русские витязи» прибыла в Малайзию. Здесь пилоты примут участие в открытии международной выставки LIMA-2019.

Как сообщили в Министерстве обороны России, асы покажут высший пилотаж в составе четырех экипажей на истребителях Су-30СМ. Россияне выступят одиночно и парами. Для шоу выбраны самые эффектные перестроения и пилотажные фигуры.

Перелет из Кубинки в Малайзию оказался длительным. Летчики совершили его с четырьмя промежуточными посадками.

«В ходе подготовки к выставке летный состав Воздушно-космических сил выполнил квалификационные полеты, отработав всю воздушную программу», - рассказали в оборонном ведомстве.

Авиасалон LIMA-2019 пройдет в Малайзии на острове Лангкави с 26 по 30 марта. Ранее «Витязи» уже выступали на открытии этого мероприятия. В 2017 году российские асы совершили в Лиме заграничный дебют на самолетах Су-30СМ.