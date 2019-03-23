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Российские курсанты стали победителями Международной олимпиады

Вадим Иванов
17:21 23.03.2019
Курсанты из семи стран с 17 по 22 марта решали задания по олимпиадному программированию - демонстрировали умения в прикладных программных продуктах популярных разработчиков, решали комплексные задачи с использованием различных языков программирования.

Курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева вернулись из Пензы с победой на Международной олимпиаде среди курсантов высших военных учебных заведений государств-участников СНГ по информатике.

Курсанты из семи стран с 17 по 22 марта решали задания по олимпиадному программированию - демонстрировали умения в прикладных программных продуктах популярных разработчиков, решали комплексные задачи с использованием различных языков программирования.

На железнодорожном вокзале победителей встречали родственники, преподаватели, однокурсники и их командиры. Победа в таком состязании - это подтверждение высокого уровня знаний, получаемых в военном ВУЗе, показатель мастерства педагогов и командиров, которые развивают в ребятах их сильные стороны и помогают находить нестандартные решения любых самых сложных задач.

Олимпиада в Твери открыла цикл интеллектуальных состязаний курсантов высших военно-учебных заведений в 2019 году. На пятой Международной олимпиаде лучшие курсанты военных вузов государств - участников СНГ демонстрируют свои знания, эрудицию и способности по математике, информатике, военной истории, иностранному языку и военно-профессиональной подготовке. В этом году в конкурсах участвуют курсанты из России, Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Второй дисциплиной станет иностранный язык. Конкурс пройдет в конце марта. В апреле курсанты продемонстрируют знания по военной истории и математике. Завершающим этапом станет конкурс военно-профессионального мастерства, который состоится в мае. Часть конкурсов пройдет в Армении, Белоруссии и Казахстане.

На первом этапе пятой Международной олимпиады первое место осталось за курсантами филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева из Пензы, на втором месте курсанты Военной академии Республики Беларусь, на третьем представители Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи город Алматы Республики Казахстан.

А вот воспитанники суворовских училищ, которым только предстоит стать курсантами, соревновались в на полях физико-математических баталий в Санкт Петербурге, где впервые была проведена международная олимпиада среди довузовских образовательных учреждений СНГ. В первой международной олимпиаде приняли участие представители трёх государств - Российской Федерации, Республики Узбекистан и Кыргызской Республики.

На международных соревнованиях российских воспитанников представили победители национального этапа: по математике – санкт-петербургские суворовцы, по физике - воспитанники Казанского суворовского военного училища, от Республики Кыргызстан на соревнования прибыли воспитанники Кыргызского национального военного лицея имени Героя Советского Союза генерал-майора Даира Асанова, Республику Узбекистан  в физико-математических баталиях представила команда Военно-академических лицеев «Темурбеклар мактаби».

В общекомандном зачёте победу одержала команда воспитанников российских суворовских военных училищ, второе место заняла команда Военно-академических лицеев «Темурбеклар мактаби» из Узбекистана, третью строчку интеллектуального пьедестала заняли воспитанники Кыргызского национального военного лицея имени Героя Советского Союза генерала-майора Даира Асанова.

Буквально год назад было принято решение о проведении таких олимпиад в международном формате, и вот первая такая олимпиада состоялась в культурной столице нашей страны. Сегодня в ней приняли участие только три государства, но это только начало.

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