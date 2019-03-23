Суворовцы из России выиграли Международную олимпиаду по математике и физике
Российские суворовцы победили в первой Международной олимпиаде по математике и физике. В честь медалистов устроили праздничный концерт.
На мероприятии выступили и сами воспитанники военных лицеев, и приглашенные гости. Поздравить суворовцев приехал Михаил Боярский.
Награждал победителей начальник Главного управления кадров Минобороны Виктор Горемыкин. Он привез с собой не только кубки и грамоты, но и поздравление кадетам и суворовцам от министра обороны России.
Генерал-полковник отметил, что в будущем олимпиада охватит еще больше стран.
«Я очень надеюсь на военных атташе - они присутствуют в этом зале, их достаточно много, - что в следующем году участников олимпиад наших намного прибавится. Потому что и в других государствах есть и суворовские училища, и кадетские, и лицеи», - сказал он.