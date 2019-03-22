Технополис «Эра» ужесточает требования к новобранцам из-за высокой конкуренции

Лучшие выпускники технических вузов страны участвуют в конкурсе на прием на вакантные должности операторов научных рот в военном инновационном технополисе «Эра» в Анапе.

В связи с высоким спросом на службу в подразделении, в этом году профессиональные требования к участникам в этом году повышены. На замещение ста должностей рассмотрены кандидатуры более полутора тысяч молодых людей весеннего призыва. Многие из них - это дипломированные инженеры, уже имеющие опыт работы в высокотехнологичных отраслях.

Наиболее востребованы следующие направления исследовательской деятельности: IТ-системы, робототехнические системы и биомедицина, где конкурс составляет 15 человек на место. По остальным специальностям средний конкурс - восемь человек на место.

Те военнослужащие, которых уже выбрали представители научно-исследовательских структур Министерства обороны, являются стипендиатами Президента РФ за отличие в учебе и вклад в научную деятельность, многие из них - авторы научных публикаций и обладатели интеллектуальной собственности.