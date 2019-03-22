«Танковый биатлон» под Кемерово: яркие кадры отборочного этапа соревнований

На Юргинском полигоне в Кемеровской области завершился второй этап соревнований по танковому биатлону в рамках армейских игр «АрМИ-2019». В нем приняли участие танковые подразделения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированные в Кемеровской области и Алтайском крае.

Во время заездов участники танкового биатлона преодолели более шести километров: колейный мост, противотанковый ров, косогор, змейку, проход в минно-взрывном заграждении, а также поразили различные мишени из штатного вооружения танка Т-72Б3 на удалении от 900 до 2200 метров.

Отличительной чертой соревнований в этом году стал ночной этап, в ходе которого командирам экипажей предстояло принять решение о наступлении и обороне и выполнить учебно-боевую задачу в рамках тактико-огневого упражнения стрельб.

Судьи соревнований оценивали слаженность действий и индивидуальную подготовку военнослужащих.

Лучшие экипажи представят 41 ОА на окружных состязаниях, которые пройдут в апреле в Челябинской области на полигоне Чебаркуль.