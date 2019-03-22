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Спустились с неба: более 700 десантников «захватили» аэродром в Приморье

Валентина Пескова
00:20 22.03.2019
Более 700 десантников «захватили» аэродром условного противника в ходе масштабных учений в Приморском крае.

Двусторонние командно-штабные учения военнослужащих Воздушно-десантных войск 20 марта завершились оперативным «захватом» аэродрома условного противника в Приморье. Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации доставили на площадку приземления Корсаковка на специальных парашютных системах боевые машины БМД-2 и БТР-Д, огневые возможности которых были использованы личным составом для подавления огневых точек и постов охранения.

В соответствии с замыслом командно-штабного учения, десантники захватили стратегически важный объект условного противника, для дальнейшего развертывания основных сил соединений.

«Сегодня состоялось практическое десантирование четырех единиц техники и более 700 военнослужащих из самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 в назначенные районы, где на незнакомой местности были, отработаны совместные действия по захвату и уничтожению объектов противника», - заявил руководитель учений, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по миротворческим операциям и коллективным силам быстрого реагирования (КСОР) генерал-лейтенант Александр Вязников.

По словам руководителя учения, в интересах действующих подразделений применялись средства беспилотной авиации.

«Командирами были отработаны вопросы управления подразделениями в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы», - подчеркнул Александр Вязников.

На завершающей стадии на полигоне Барановский десантники выполнили упражнения боевых стрельб из вооружения боевых машин БМД-2 и стрелкового оружия.

Командно-штабные учения проводятся проводились с 18 по 22 марта с Улан-Удэнским и Уссурийским гвардейскими соединениями Воздушно-десантных войск. По информации Минобороны, всего в ходе практических действий в двухстороннем командно-штабном учении в Приморье принимают участие свыше 1000 военнослужащих, около 250 единиц боевой и специальной техники, более 10 самолетов и вертолетов военно-транспортной, штурмовой и армейской авиации.

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