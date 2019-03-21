Военные освобождают реку на Алтае от «ледяного плена» мощными взрывами: видео

Специалисты инженерно-саперного подразделения мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, подорвали ледяное поле площадью более 12 тысяч квадратных метров на реке Бия.

«Противопаводковые мероприятия проводятся в 50 км вверх по течению от города Бийска для защиты от подтопления населенных пунктов в окрестностях затороопасного участка», - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Военные специалисты провели подготовку сосредоточенных зарядов и совместно с сотрудниками ГУ МЧС выполнили сверление льда.

«Далее военнослужащие установили подготовленные взрывные устройства, согласно проведенных расчетов в шахматном порядке. Для большей эффективности заряды устанавливались таким образом, чтобы нанести наибольшее повреждение ледяного покрова», - рассказали в ЦВО.

До конца недели военнослужащие планируют освободить от «ледяного плена» русло реки площадью до 70 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что по обращению местных властей командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин принял решение выделить подрывную команду для проведения противопаводковых мероприятий в Бийском районе Алтая. В зоне риска возникновения чрезвычайной ситуации находятся десять сел с численностью населения свыше 3,5 тысячи человек, а также ряд объектов производственной, жилищно-коммунальной и социальной сферы.