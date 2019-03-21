Новейшие «Тигр-М» поступили в российские подразделения в Абхазии

В подразделения российской военной базы Южного военного округа ЮВО в Абхазии поступили десять новейших бронированных автомобилей «Тигр-М» марки ГАЗ.

«Машина предназначена для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки подразделений», - отметил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Модернизированный «Тигр» имеет 5-й класс баллистической защиты в лобовой проекции и 3-й - в бортовых и кормовой проекциях. Внутри установлена специальная система связи, на крыше - поворотная турель для пулеметов «Корд», «Печенег» или автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя».

«В салоне автомобиля оборудованы места для размещения водителя, старшего машины и десанта. Предусмотрены ячейки для боекомплекта, средств связи и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств», - добавили в пресс-службе.

Кроме того, бронеавтомобиль оснащен системами автоматического регулирования давления воздуха в шинах, автоматического пожаротушения, предпусковым подогревателем и лебедкой самовытаскивания с электроприводом.

Снаряженная масса «Тигр-М» составляет 6,5 т, запас хода – 1000 км, при этом возможная максимальная скорость более 120 км/ч.

Также, по плану перевооружения войск округа, в соединение были поставлены около 10 современных портативных радиолокационных станций (РЛС) артиллерийской разведки «Соболятник».