Вернулись на родину: российские саперы завершили разминирование Лаоса

Военнослужащие отряда разминирования Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации вернулись в Россию после выполнения задач по гуманитарному разминированию в Лаосе.

20 марта на аэродром Чкаловский приземлился самолет Ил-76МД ВКС России с военнослужащими отряда разминирования МПЦ ВС РФ. Экипаж самолета совершил перелет на расстояние более 7000 км.

Сегодня в Нахабино на территории Международного противоминного центра ВС РФ состоится чествование саперов. В торжественном мероприятии примет участие руководство инженерных войск ВС РФ, ветераны, представители юнармейского движения, родственники и близкие военнослужащих.

Как сообщило Минобороны, с октября 2018 года специалисты МПЦ ВС РФ очистили 104 гектара территории в населенном пункте Лак Сао (провинция Боликхамсай, Лаосская Народно-Демократическая Республика) при этом было обнаружено более 340 взрывоопасных предметов. В большей части, все они относились к американским кассетным авиационным бомбам типа BLU-26, BLU-63, BLU-3/B.