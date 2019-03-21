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Вернулись на родину: российские саперы завершили разминирование Лаоса

Валентина Пескова
01:28 21.03.2019
Саперы Международного противоминного центра ВС РФ вернулись в Россию, выполнив задачи гуманитарного разминирования в Лаосе.
© Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие отряда разминирования Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации вернулись в Россию после выполнения задач по гуманитарному разминированию в Лаосе.

20 марта на аэродром Чкаловский приземлился самолет Ил-76МД ВКС России с военнослужащими отряда разминирования МПЦ ВС РФ. Экипаж самолета совершил перелет на расстояние более 7000 км.

Сегодня в Нахабино на территории Международного противоминного центра ВС РФ состоится чествование саперов. В торжественном мероприятии примет участие руководство инженерных войск ВС РФ, ветераны, представители юнармейского движения, родственники и близкие военнослужащих.

Как сообщило Минобороны, с октября 2018 года специалисты МПЦ ВС РФ очистили 104 гектара территории в населенном пункте Лак Сао (провинция Боликхамсай, Лаосская Народно-Демократическая Республика) при этом было обнаружено более 340 взрывоопасных предметов. В большей части, все они относились к американским кассетным авиационным бомбам типа BLU-26, BLU-63, BLU-3/B.

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