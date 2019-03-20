Высший пилотаж на новейших Су-34 в небе над Уралом: видео

Учение с экипажами новейших многофункциональных истребителей- бомбардировщиков Су-34 поколения 4++ завершилось на Южном Урале, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«К маневрам были привлечены экипажи смешанного авиационного соединения, дислоцированного в Челябинской области, недавно перевооруженного на новые типы самолетов», - заявили в ведомстве.

Летчики нанесли бомбовые удары по мишеням с пикирования, используя современное навигационно-прицельное оборудование, установленное на самолетах. Штурманы отработали уничтожение наземных целей с помощью 30-мм авиационных пушек, применяя коллиматорные авиационные прицелы.

«Также в ходе учений отрабатывалась групповая слетанность для выполнения боевых задач по наземным целям, виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя с целью изучения маневренных характеристик самолетов», - добавили в Минобороны.

Экипажи выполнили элементы сложного пилотажа, такие как «петля Нестерова», «косая петля», горизонтальные бочки, пикирование, горки.

В учении были задействованы десять самолетов Су-34 и более пятидесяти человек летного и инженерно-технического состава.

Ранее сообщалось, что в 2018 году впервые на вооружение Центрального военного округа поступили истребители-бомбардировщики Су-34. Была сформирована первая в округе эскадрилья подобных современных самолетов.

С 2018 года военные летчики в Челябинской области получили 18 единиц новой техники, до конца 2019 года планируется поступление еще шести Су-34.