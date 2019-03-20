Вице-адмирал перечислил преимущества ракеты «Булава»

Ракета «Булава» может использовать различные траектории и ложные цели, что позволяет сократить время на реакцию противника на боевые блоки и на саму ракету. Так считает первый замначальника главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирал Олег Бурцев. Своим мнением он поделился в программе «Между тем» на «Звезде».

«Подлетное время этой ракеты ниже. Эффективность применения такого оружия, эффективность подводной лодки повышена», - уверен Бурцев.

«Булава» - российская твердотопливная баллистическая ракета комплекса Д-30, предназначенная для вооружения атомных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955 «Борей».

Ранее Минобороны России опубликовало кадры массированного учебного удара четырьмя ракетами «Булава» с крейсера «Юрий Долгорукий» по полигону Кура на Камчатке. Стрельбы были занесены в Книгу рекордов Вооруженных Сил России.