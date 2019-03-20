И ударил «Град»: яркие кадры массированного огня артиллерии

Под Оренбургом на Тоцком полигоне прошли учения артиллеристов Центрального военного округа. В рамках маневров военные провели масштабные боевые стрельбы из 122-миллиметровых реактивных систем «Град».

Как отметили в пресс-службе ЦВО, военнослужащие отрабатывали навыки применения реактивных систем в зимних условиях.

РСЗО «Град» предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей, решения задач в различных условиях боевой обстановки.