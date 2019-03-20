На сайте Минобороны РФ появился интерактивный раздел об АрМИ-2019

На сайте Министерства обороны России запустили специальный мультимедийный проект о проведении Армейских международных игр - АрМИ-2019.

В этом году Армейские международные игры пройдут в пятый раз. Впервые АрМИ прошли по инициативе главы Минобороны России в 2014 году.

Посетители раздела смогут подробно узнать о целях и задачах соревнований, правилах их проведения и судейства, участниках, времени и месте проведения этапов.

Сейчас разделы сайта будут информировать о проходящих в Вооруженных силах России отборочных этапах, а также о подготовке полигонов, команд, военной и специальной техники, а в период проведения Игр там можно будет посмотреть актуальную информацию с фото и видеоотчетами.

Также посетители сайта военного ведомства ежедневно в режиме реального времени смогут увидеть заезды конкурса «Танковый биатлон», лучшие моменты этапов других конкурсов АрМИ-2019, отслеживать результаты, показанные боевыми расчетами, экипажами на каждом этапе, положение команд в турнирных таблицах и узнавать интересные факты об Играх.

АрМИ-2019 пройдут на территориях десяти государств: России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Планируется участие более шести тысяч военнослужащих.