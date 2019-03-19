Эксперт объяснил превосходства С-400 над американскими системами

Российские зенитные ракетные системы С-400 превосходят американские. Так считает политолог Дмитрий Михеев. Об отличиях ЗРК он рассказал в программе «Сегодня утром» на «Звезде».

«С-400 является лучшей системой в мире, но сейчас появляется С-500, и так далее. Американские системы имеют серьезный недостаток: они стреляют в определенном направлении, иначе им надо разворачиваться. А наши взлетают и потом маневрируют», - заявил Михеев.

Он добавил, что у российских систем выше скорость, и их быстрее можно запустить.

«Это очень важно, потому что выигрывать несколько минут может быть принципиально», - уверен эксперт.

Ранее сообщалось, что четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» ВВС и ПВО Южного военного округа были развернуты на Крымском полуострове за последние два года.

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