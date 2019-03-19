Шойгу рассказал, когда будет закончена очистка Арктики

Очистку Арктики от мусора в местах базирования Вооруженных Сил подразделения закончат уже в нынешнем году. Об этом в интервью российским СМИ рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, военные уже вывезли из полярных широт тысячи тонн металла и бочек от горючего.

«Я бы хотел сказать слова благодарности нашим ребятам с Северного флота и тыловым службам, которые сделали специальное оборудование, позволяющее прессовать эти бочки», - приводит слова Шойгу ТАСС.

Раскрыл министр обороны и ближайшие планы по работе в Арктике. Шойгу рассказал, что Русское географическое общество вместе с Северным флотом отправится в экспедицию на Землю Франца-Иосифа для изучения мест базирования немецкого отряда во время Второй мировой войны. Кроме того, североморцы и специалисты РГО проведут совместные исследования на Новосибирских островах, острове Врангеля, мысе Шмидта и острове Среднем.