Определился победитель этапа конкурса «Десантный взвод»

Завершился второй отборочный этап конкурса по полевой выучке среди подразделений Воздушно-десантных войск «Десантный взвод». Он прошел на полигоне «Раевский» в Краснодарском крае. В отборочном этапе принимало участие более 100 военнослужащих из различных подразделений Новороссийской гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Десантникам предстояло совершить десантирование на парашютах Д-10 на незнакомую площадку в составе подразделения с вертолетов армейской авиации МИ-8 АМТШ и совершением марш-броска протяженностью десять километров.

После индивидуальной гонки на БМД-2 и БМД-4М в составе штатных экипажей с боевой стрельбой из вооружения боевых машин личный состав отработал стрельбу из автоматов АК и гранатометов РПГ-7.

Далее последовала гонка преследования, в которой участвовало по два экипажа из команды, показавших лучшее время в индивидуальной гонке.

Завершился конкурсный этап эстафетой на боевых машинах, по условиям которой три экипажа от каждой команды поочередно преодолевали маршрут с выполнением стрельбы на рубежах.

По итогам соревнований военнослужащие десантно-штурмового полка из Новороссийска стали самыми меткими и ловкими среди сослуживцев, получив право представлять соединение на Всероссийском этапе.