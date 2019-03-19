Сразу четырьмя ракетами «Булава»: кадры рекордного удара с «Юрия Долгорукого»

Минобороны России ко Дню моряка-подводника опубликовало кадры массированного учебного удара сразу четырьмя ракетами «Булава» с крейсера «Юрий Долгорукий» по полигону Кура на Камчатке. В ведомстве отметили, что стрельбы прошли в мае прошлого года и были занесены в книгу рекордов Вооруженных Сил России.

Экипаж ракетоносца проекта «Борей» Северного флота под командованием капитана 1 ранга Сергея Морозова сегодня занимается своей плановой боевой учебой в гарнизоне Гаджиево в Мурманской области.

«Подводники готовятся к очередным выходам в море, совершенствуют свои навыки по управлению сложнейшей техникой и оружием, до автоматизма отрабатывая свои действия во время корабельных учений и тренировок», - добавили в Минобороны.

Несмотря на то, что корабль вошел в состав флота не так давно - в январе 2013 года, его экипажу есть чем гордиться. Это и пуски межконтинентальных баллистических ракет «Булава» из акватории Белого и Баренцева морей, в том числе и залповые, и автономки с подледным плаванием.

«Военно-морской флот России сегодня располагает самыми современными атомными ракетоносцами, способными выполнять задачи стратегического сдерживания в Мировом океане, в том числе и подо льдами Арктики», - подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Экипаж «Юрия Долгорукого» - это лишь один из десятков коллективов моряков-подводников Северного флота, благодаря службе которых интересы России надежно защищены.

В ближайшее время ВМФ России готов принять на свое вооружение еще один «Борей» - «Князь Владимир» и «Ясень-М» - «Казань». А в обозримом будущем его пополнят еще четыре корпуса атомных подводных крейсеров, которые достраиваются на стапелях «Севмаша» - «Князь Олег», «Генералисимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский».