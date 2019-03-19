Минобороны показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей»

В День моряка-подводника Военно-Морского Флота, который отмечается в России 19 марта, ВМФ РФ представил кадры, на которых запечатлен новый ракетоносец типа «Борей».

Поздравляя подводников с их профессиональным праздником, главком ВМФ адмирал Владимир Королев отметил, что подводные силы ВМФ находятся в активной фазе развития. И коснулся в своей речи в том числе и проекта «Борей».

«Развернуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень". Эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, маневренность и вооруженность», - заявил адмирал.

В сообщении пресс-службы ВМФ указано, что для безусловного выполнения задач стратегического сдерживания в Военно-Морском Флоте проводится плановая работа по поддержанию группировки морских стратегических ядерных сил за счет строительства новых атомных ракетных крейсеров типа «Борей» с ракетным комплексом «Булава», а также обеспечения технической готовности ракетных подводных лодок стратегического назначения РПЛСН третьего поколения с ракетным комплексом «Синева». Главное командование ВМФ продолжает плановое развитие подводных лодок с высокоточными ракетами морского базирования.

19 марта 2019 года - 113-я годовщина со дня создания в России Подводных сил Военно-Морского Флота. За этот период Подводные силы ВМФ России прошли насколько этапов активного развития, а также внесли значительный вклад в развитие отечественного военно-морского искусства.

В этот день на Северном, Тихоокеанском, Черноморском, Балтийском флотах, в субъектах Российской Федерации проходят торжественные мероприятия, встречи с ветеранами-подводниками в военно-морских образовательных учреждениях.

Подводные лодки являются главной ударной силой флота. Они обладают высокой мобильностью, скрытностью и способностью участвовать в решении оперативно-стратегических и стратегических задач.