Бесшумная и сокрушительная: подлодка «Кронштадт» с высоты птичьего полета

Минобороны ко Дню моряка-подводника Военно-Морского Флота, который отмечается в России 19 марта, показало впечатляющее видео, на котором запечатлена новейшая подводная лодка «Кронштадт» проекта 677 «Лада».

Осенью прошлого года субмарину торжественно спустили на воду на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. «Кронштадт» оснащен комплексом высокоточного оружия и может нести на себе крылатые ракеты «Калибр-ПЛ».

Подлодка предназначена для защиты военно-морских баз, ведения разведки и уничтожения судов и субмарин противника. Длина ее составляет 66,8 метра, ширина - 7,1 метра, а максимальна глубина погружения - 300 метров.

Главком ВМФ адмирал Владимир Королев поздравил подводников всех поколений, конструкторов и работников предприятий ОПК, занятых в сфере подводного кораблестроения, с их профессиональным праздником.

В этот торжественный день на Северном, Тихоокеанском, Черноморском, Балтийском флотах, в субъектах Российской Федерации пройдут торжественные мероприятия, встречи с ветеранами-подводниками в военно-морских образовательных учреждениях, сообщили в Минобороны.