Масштабная проверка боеготовности стартовала в Восточном военном округе: видео

Военнослужащие соединения связи Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, и пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа из Забайкалья были подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности войск.

Военнослужащие отрабатывают задачи по оперативному выходу боевой и специальной техники из пунктов постоянной дислокации, совершат многокилометровые марши на штатной технике в заданные районы, где приступят к развертыванию полевых лагерей. Специальной комиссией штаба ВВО будет проверено состояние боевой и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения в полевых условиях на полигоне Цугол.

Военнослужащие на штатной технике преодолеют более тысячи километров. Маршрут движения включает участки пересечённой местности и автодороги общего пользования.

Во время выполнения маршей особое внимание уделяется организации устойчивой защищённой связи и организации взаимодействия между соединениями.

В завершении с военнослужащими соединений и воинских частей будут проведены тактические учения с боевой стрельбой, по результатам которых будет оценено каждое подразделение.

Всего к мероприятию боевой подготовки привлечено свыше 500 человек, задействовано более 100 единиц техники, в том числе современные аппаратные и станции связи такие как «Редут-2УС», «Ливень», Р-166.