Экипажи Ан-26 впервые выполнили полеты над горами Тывы: видео

Экипажи транспортных самолетов Ан-26 смешанной авиационной эскадрильи выполнили первые полеты над горами Тывы. Ан-26 предназначен для перевозки боевой техники и войск, а также для высадки парашютным и посадочным способом воздушных десантов.

Летчики выполнили учебно-тренировочные полеты в зону и по кругу схемы аэродрома на высоте около 1700 метров. Сложность полетов состояла в том, что аэродром находится в горной местности и требует от экипажей особого внимания как при выполнении полетов, так при взлете и посадке.

В республике Тыва на аэродроме Кызыл первого марта была сформирована смешанная авиационная эскадрилья, которая структурно входит в состав отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа. Эскадрилья выполняет задачи по ликвидации ЧС, обеспечивает безопасность в зоне ответственности, боевую подготовку мотострелковой бригады, которая дислоцирована в Туве, а также поисково-спасательные операции при запуске и посадке космических аппаратов.