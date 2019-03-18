Эксперт перечислил преимущества российских комплексов РЭБ

Системы радиоэлектронной борьбы есть и у США, и у стран НАТО, но российские разработки в этом направлении находятся в лидерах. Так считает эксперт Бюро военно-политического анализа Павел Калмыков.

«На данный момент наши системы РЭБ, безусловно, занимают лидирующие позиции в мире, у них нет аналогов. Причем кратно превышают возможности западных образцов. Системы РЭП - это радиоэлектронная борьба, это, в первую очередь, вывод из строя высокотехнологичных средств связи, наведения, целеуказания и управления высокоточным оружием», - заявил эксперт в программе «Сегодня утром» на «Звезде».

Он добавил, что такие комплексы не только выводят из строя системы, но и могут перехватывать управление беспилотниками и перенаправлять высокоточное оружие противника.