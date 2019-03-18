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«Гуманное оружие»: почему на Западе заинтересовались российским «Филином»

Татьяна Полуказакова
17:56 18.03.2019
Одна из причин внимания западных стран к российской станции визуально-оптических помех - ее эффективность.
© Фото: ruselectronics.ru

Эксперт Бюро военно-политического анализа Павел Калмыков назвал станцию визуально-оптических помех «Филин» гуманным оружием. Свое мнение он высказал в программе «Сегодня утром» на «Звезде».

«Здесь один тоже немаловажный момент о том, что наши разработчики заботятся о людях, стараются делать более гуманное оружие. Если у американцев все на основе лазеров, которые выжигают сетчатку глаза и так далее, то у нас разработка щадящая, которая частично выводит из готового состояния противника и может применяться не только в военных целях», - констатировал эксперт.

Он отметил, что, по словам разработчиков, такие системы будут внедрены и в гражданских целях - в частности, охранных.

Появлением станций визуально-оптических систем «Филин» заинтересовались и на Западе. По словам эксперта, этому есть как минимум два объяснения.

«Первая и самая основная, наверное, - Западу нужно создавать образ врага в лице России, пугать, какие русские страшные, какое у них мощное оружие, и так далее. Вторая, тоже немаловажная причина - система визуально-оптического воздействия очень эффективна», - уверен Калмыков.

Ранее стало известно, что дальность действия станций визуально-оптических помех «Филин» в скором времени увеличится, как минимум, в полтора раза.

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