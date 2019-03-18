Около 20 кораблей и подлодок вошли в состав ЧФ после присоединения Крыма

За последние пять лет в состав Черноморского флота поступили два десятка боевых кораблей, сообщил командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

Как он рассказал, с 2014 года в состав ЧФ вошли фрегаты «Адмирал Грогорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также современные подлодки «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Краснодар», «Старый Оскол», «Колпино» и «Великий Новгород». ЧФ пополнился малыми ракетными корабями «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочек», спасательными буксирами «Профессор Николай Муру» и «Капитан Гурьев», а также противодиверсионными катерами типа «Грачонок» и «Раптор», вспомогательными судами и катерами.

По словам Дворникова, в стадии госиспытаний сейчас находятся патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта и морской буксир «Сергей Балк».

Командующий войсками ЮВО рассказал, что процесс перевооружения продолжается, а в следующие пять лет в состав Черноморского флота также поступят 13 новых кораблей.

Дворников подчеркнул, что небо над Крымом надежно защищено благодаря усилению системы ПВО, в частности за счет четырех дивизионов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».