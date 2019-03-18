Артиллерийская дуэль: кадры крупных учений с применением гаубиц Мста-Б

Артиллерийские расчеты завершили курс одиночной подготовки в рамках проведения крупномасштабного полевого выхода артиллерии и приступили к проведению учений с боевой стрельбой. Первые стрельбы совершались в составе батарей и дивизионов на дальностях до 30 километров.

В рамках двусторонних учений был проведен тактический артиллерийский бой с артиллеристами условного противника, а также были проведены боевые стрельбы по позициям противника в условиях противодействия противотанковых средств и беспилотных летательных аппаратов «противника». Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

В роли противника выступили артиллерийские расчеты буксируемых 152-мм гаубиц Мста-Б, расчеты ПТУР «Штурм-С» и беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Помимо артиллерийских стрельб, расчеты модернизированных самоходных гаубиц отработали стрельбы прямой наводкой, противоогневой маневр и перебазирование батарей под прикрытием дымовых завес.

Главная задача артиллеристов на данном этапе обучения - отработать вопросы управления и корректировки огня в автоматическом режиме с максимальным темпом стрельбы для нанесения массированного огневого поражения противника. Методика подготовки основана на опыте современных локальных войн и действий в Сирийской Арабской Республике и использует эшелонированную модель переноса огневого фронта.

Обучение проходит на военных полигонах Воронежской, Рязанской, Белгородской, Московской и Нижегородской областей. Всего к обучению привлечено свыше 2,5 тыс. военнослужащих и более 600 единиц вооружения и военной техники общевойсковой армии ЗВО.