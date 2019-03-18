Расчеты С-300 отработали захват и уничтожение «противника» в Хакасии

Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 ракетной бригады ЦВО, дислоцированной в Хакасии, подняты по тревоге в рамках тактического учения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

В ходе учения расчеты приведены в высшую степень боевой готовности, выполнили марш в новый позиционный район, где заступили на боевое дежурство и отработали захват, сопровождение и условное уничтожение «противника».

«Следующим этапом учения станет перебазирование ЗРС С-300 и личного состава железнодорожным транспортом на полигон в Астраханской области, где в конце марта расчеты выполнят боевые стрельбы», - сообщили в пресс-службе.

Всего в учении участвуют более 150 военнослужащих, а также свыше 50 единиц вооружения и специальной техники, в частности радиолокационное оборудование и машины обеспечения.