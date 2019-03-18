Воздушный бой на новейших истребителях в небе над Кубанью: яркие кадры учений

В Южном военном округе завершилось летно-тактическое учение с эскадрильей истребительного полка объединения ВВС и ПВО, базирующегося в Краснодарском крае, в рамках которого летчики-истребители отработали перехват воздушных целей.

Летчики на истребителях Су-30М2 и Су-27СМ3 отработали парный взлет, прикрытия войск с воздуха и полет на перехват воздушной цели. Ведущий и ведомый истребители выполнили обнаружение и захват условного нарушителя прицельными комплексами самолетов, после чего произвели электронные пуски ракет.

Сложная компьютерная система, которая осуществляет всесторонний контроль воздушного боя, позволила точно определить попадание по цели, а также оценить действия летчиков в нестандартных ситуациях. Все эпизоды воздушных сражений сопровождались сложной радиолокационной обстановкой, создаваемой специальными постановщиками помех.

Учения отрабатывались в разное время суток, в условиях минимальной видимости, а также в условиях сложного радиотехнического управления экипажами с земли.

Военнослужащие отработали задачи по поиску, обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника в различных условиях обстановки. Основной упор делается на опознавание и классификацию воздушных целей на малых и сверхмалых высотах.