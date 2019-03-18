Под охраной С-400: небо над Крымом надежно защищено от любого противника

Иностранные «партнеры» продолжают «прощупывают» Крым не только с моря и суши, но и с воздуха. Однако небо над полуостровом находится под надежной защитой благодаря усиленной системе ПВО. Об этом накануне пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией рассказал командующий войсками Южного военного округа герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Дворников.

«За последние два года в Крыму развернуты четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" ВВС и ПВО Южного военного округа. Наряду с ЗРС С-400 на дежурство заступают зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", прикрывающие объекты от всех современных и перспективных средств воздушного нападения», - рассказал генерал-полковник.

По словам военного, обновление коснулось также и морской авиации Черноморского флота. Так, на смену бомбардировщикам Су-24 пришли новейшие многоцелевые истребители Су-30СМ. А расчеты беспилотных летательных аппаратов («Орлан-10», «Форпост» и «Элерон») постоянно ведут визуальный контроль и сбор данных о состоянии акватории Черного моря.

Что касается инфраструктуры различных составляющих Черноморского флота, то она также обновляется. Как рассказал Александр Дворников, уже усовершенствован аэродром Бельбек: на нем реконструированы и удлинены ВПП и рулежные дорожки. Кроме того, начаты работы по созданию производственно-логистического комплекса для Центра МТО ЧФ. А в будущем должен получить развитие и реализуемый Минобороны РФ проект севастопольского филиала парка «Патриот». Первая площадка парка разместится на Мекензиевых горах недалеко от одного из символов обороны Севастополя - бронебашенной батареи № 30.