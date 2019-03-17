Боевики трижды за сутки обстреляли сирийский Алеппо

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарных акций не проводилось.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2082 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3303,4 тонны.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 16 марта 2019 года амнистировано 56 856 человек.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры. По состоянию на 16 марта 2019 года восстановлено 31 402 жилых дома, 147 медицинских и 826 образовательных учреждений. Отремонтировано 1020,2 км автомобильных дорог.

В целях предотвращения гуманитарной катастрофы для добровольного и беспрепятственного возвращения временно перемещенных лиц из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска «Джлеб», куда также направлены специально сформированные колонны автобусов.

Сирийским правительством гарантированы безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов, подготовлены центры временного проживания и размещения беженцев.

Отказ американской стороны гарантировать безопасный выход беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» через контролируемую США 55-километровую зону вокруг базы в Эт-Танфе и обеспечить их право на свободный (без оплаты) выход к местам постоянного проживания срывает выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан.

Невыносимые условия жизни населения лагеря усугубляются насилием со стороны боевиков подконтрольных США радикальных вооруженных группировок.

Продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Хайса-эш-Шарки, Дахар-абу-Асад и Джубб-эз-Зарур провинции Латакия, Скальбия (два раза) провинции Хама, Дрейба, Суккари, Умм-эр-Рджим, Эль-Фхайль и Ниха провинции Идлиб, а также города Алеппо (три раза).

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.