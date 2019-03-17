«Уверенный прием - 2019»: в Самарской области начались соревнования среди войск связи

Без них не выиграть ни одной современной войны. В Самарской области начались отборочные соревнования Армейских Международных игр среди войск связи «Уверенный прием - 2019».

Военнослужащие на новейших машинах на базе БТР-82А соревнуются в развертывании средств управления войсками. Им необходимо обеспечить аудио и видеосвязь на десятки километров, обеспечить ее защищенность от средств разведки и радиоэлектронной борьбы противника.

В отборочных соревнованиях принимают участие и двукратные победители Всероссийских этапов прошлых лет - военнослужащие 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

Военные эксперты считают, что войска связи имеют определяющую роль в современных военных конфликтах. Без связи нет управления, без управления нет победы.