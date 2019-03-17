Удар «Искандером»: в Ленинградской области военнослужащие ЗВО уничтожили объекты «противника»

Военнослужащие ракетного соединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области в ходе полевого выхода отработали задачи по нанесению ракетного удара ракетным комплексом «Искандер-М» по мишеням, имитирующим важные объекты условного противника.

По сигналу личный состав был приведен в состояние боевой готовности и совершил марш своим ходом к месту проведения сбора. Военнослужащие выполнили инженерное оборудование и маскировку огневых позиций.

В соответствие с разведывательными данными, полученными при помощи беспилотных летательных аппаратов, были определены мишени, имитирующие такие объекты инфраструктуры условного противника, как полевые командные пункты, база материально-технического обеспечения, а также пути сообщения между объектами.

Расчеты отработали действия по заряжанию пусковой установки, после чего провели электронные пуски по объектам.

Всего в ходе полевого выхода было задействовано около 100 военнослужащих и до 30 единиц техники.