Эшелон с выставкой трофейного оружия «Сирийский перелом» прибыл в Новокузнецк

Поезд с сирийскими военными трофеями движется по стране: уникальная передвижная выставка трофейного оружия «Сирийский перелом» прибыла в Новокузнецк. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Военный эшелон встречали на вокзале города более 14 тысяч его жителей. Все они смогли ознакомиться с образцами различного оружия и техники: всего - свыше 500 образцов вооружения и военной техники, захваченной у боевиков. На отдельных железнодорожных платформах были размещены БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU, автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee.

Из Новокузнецка железнодорожный эшелон уже направился в Абакан.

Акция «Сирийский перелом» стартовала 23 февраля. В ходе нее эшелон с трофейной военной техникой посетит 60 городов России: от Севастополя до Владивостока. Завершится акция 27 апреля в подмосковном парке «Патриот».

В эшелоне 20 вагонов. На девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники, начиная с танка Т-55, заканчивая тоннельной машиной китайского производства. В четырех вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия и другие.