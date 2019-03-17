Юнармейцы присоединили Крым к России: в Москве прошел турнир по скоростной сборке спилс-карты

Пятую годовщину присоединения Крыма к России московские юнармейцы отметили соревнованиями по сборке спилс-карты. Это специальная магнитная доска, на которой за максимально короткое время нужно собрать элементы в форме регионов.

Ребята посоревновались в скоростной сборке карты Крымского полуострова, состоящего из районов Республики Крым и города Севастополя, а затем уже провели сборку более большой карты - карты России, состоящей из 85 элементов в форме субъектов РФ.

«Воссоединение с Крымом – самое масштабное геополитическое событие в новейшей истории нашей страны. И мы решили отметить его таким необычным, интересным способом. Очень рад, что юнармейцы не подвели. Они в полной мере проявили свою подкованность и эрудицию», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах насчитывается более 300 тысяч участников. Основной задачей движения является воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к России.

Спилс-карты - набор магнитных игровых элементов, выполненных в форме территориальных единиц государств и регионов.