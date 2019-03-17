Конкурс за право войти в состав экипажа танка Т-34 превысил 13 человек

Среди танкистов гвардейской танковой армии ЗВО стартовал конкурс за право прохождения службы на легендарных танках Т-34. Недавно из этих машин был сформирован танковый батальон в Кантемировской танковой дивизии в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

В конкурсе могут участвовать исключительно военнослужащие как по призыву, так и по контракту, проходящие службу на должностях в танковых подразделениях на танках Т-72Б-3, Т-80У и Т-90С. Отбор включает теоретические и практические этапы. Солдатам и сержантам необходимо ответить на вопросы об истории создания танка Т-34, его устройстве и конструкции, а также сдать не ниже чем на «отлично» прохождение трассы на штатном танке на танкодроме с препятствиями. Дополнительное задание для офицеров – зачёт по профессионально-должностной подготовке.

В настоящее время конкурс среди военнослужащих за право войти в состав экипажей легендарных танков Т-34 превысил 13 человек на место. Заявки подали солдаты, сержанты и офицеры, проходящие службу в Москве, Московской, Нижегородской областях.