Десятки школьников из Санкт-Петербурга вступили в ряды Юнармии на борту фрегата «Адмирал флота Касатонов»
После торжественной церемонии, для юных гостей фрегата устроили экскурсию по кораблю.
© Фото: ТРК «Звезда»
Тридцать учеников одной из старейших школ Петербурга вступили в ряды юнармейцев. Церемония прошла на борту новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов».
С новым статусом юнармейцев поздравил внук выдающегося российского флотоводца, в честь которого назван корабль, вице-адмирал Владимир Касатонов.
Он отметил, что Юнармия - это одно из самых передовых и необходимых стране патриотических движений.
После окончания церемонии школьникам организовали экскурсию по фрегату.
Показали им условия быта экипажа и рассказали о том как устроен боевой корабль.