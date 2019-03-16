В координационном штабе ВС РФ рассказали о ситуации с беженцами в лагере «Рукбан»

Подконтрольные Соединенным Штатам радикальные вооруженные группировки насильственно удерживают граждан Сирии, желающих покинуть лагерь беженцев «Рукбан». Также нет разрешения американской стороны на проезд автоколонн сирийского правительства в зону «Эт-Танф».

При этом, ситуация в лагере продолжает ухудшаться. Серьезную озабоченность вызывает опасная ситуация со здравоохранением. По данным Всемирной организации здравоохранения, в лагере «Рукбан» нет врачей и развиваются опасные для жизни инфекционные заболевания. Выявлено много случаев диареи, гепатита и кожных заболеваний.

Из-за недоедания, антисанитарии и поражения инфекциями скончались два сирийских ребенка за один день. Причина случившегося – деструктивная позиция США и их равнодушие к жизням ни в чем неповинных маленьких жителей «лагеря смерти».

При этом, американская сторона обвиняет Россию и Сирию в блокировании гуманитарных конвоев ООН, в то время как уже в международных гуманитарных организациях признали необходимость скорейшего расформирования этого «гетто» и эвакуации его жителей в родные места.

США незаконно оккупировали зону «Эт-Танф» и ограничивают деятельность международных и неправительственных гуманитарных организаций на подконтрольной территории, используя для этого боевиков «Магавир Ас-Саура». В этой зоне американскими военнослужащими полностью контролируются участки сирийско-иракской и сирийско-иорданской границы, в том числе со стороны лагеря «Рукбан».

Россия и Сирия заявляют о готовности сирийского правительства к расформированию лагеря и приему его жителей. В населенных пунктах, избранных населением «Рукбана» для проживания, подготовлено достаточное количество жилых объектов для размещения, и создан необходимый запас продовольствия, питьевой воды, постельных принадлежностей и медикаментов.

Учитывая катастрофические условия для жизни в лагере «Рукбан» и понимая необходимость скорейшей эвакуации сирийцев, власти страны сформировали и в любой момент готовы предоставить шесть автоколонн для комфортабельного перемещения людей.

Стороны призывают США проявить милосердие и открыть доступ в оккупированную зону «Эт-Танф», и дать возможность для вывода беженцев из лагеря «Рукбан», прекратить их мучения и позволить им жить свободно и созидать в родных местах для скорейшего восстановления мирной жизни Сирии.