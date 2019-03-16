Строй «летающих танкеров»: экипажи Ил-78 провели сложное пилотирование в небе над Рязанью

Сегодня в небе над Рязанью «строем» пролетели звено самолетов-«топливозаправщиков» Ил-78 ВКС РФ. Это один из наиболее сложных элементов летной подготовки - пролет строем, который выполнялся при этом еще и в сложных погодных условиях, в том числе, ночью.

В ходе маневров летчикам предстояло выдержать установленные интервалы и дистанции между самолетами. А при полетах ночью использовались строевые огни авиационной техники.

Самолет-дозаправщик Ил-78 разработан на базе самолета Ил-76МД и предназначен для заправки топливом в полете самолетов дальней и фронтовой авиации днем и ночью в условиях визуальной видимости с целью увеличения их радиуса действия. Ил-78 может использоваться для переброски топлива на аэродром маневра и заправки самолетов на земле.