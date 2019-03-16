Сверхточный удар с шестикилометровой высоты: в Минобороны рассказали о достижении Су-34 в Сирии

До конца 2019 года на авиабазе Шагол под Челябинском появятся шесть новых Су-34. Об этом сообщил командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Таким образом, по его словам, на аэродроме будет сформирована вторая эскадрилья истребителей. Всего будет 24 самолета этого типа.

«Это существенно поднимет военный потенциал. Как участник операции в Сирии, скажу, что наши Су-34 себя хорошо зарекомендовали. С высоты 6 000 метров умудрялись попадать в «тачанку» (пикап на котором установлена зенитно-ракетная установка или пулемет) террористов», - рассказал командующий ЦВО.

Он отметил, что на каждого летчика этой техники после операции в Сирии приходится по 146 боевых вылетов, а один из офицеров выполнил более 450 боевых вылетов. За эти показатели он был представлен к высокой государственной награды - ордена «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами.

Ранее самолеты Су-34 ВКС РФ уничтожили 48 пикапов с крупнокалиберным вооружением и более тысячи боевиков.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, при­крытых средствами ПВО и располо­женных на значительных удалениях от аэродрома базирования, при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения, а также для выполнения задач воздушной разведки.

Одним из первых подтвержденных боевых применений истребителя-бом­бардировщика Су-34 стала операция российских ВКС по борьбе с междуна­родным терроризмом в Сирии.