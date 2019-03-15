Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Построим Храм Вместе! ТЕГИ

В Москве обсудили, как будет выглядеть Главный храм Вооруженных Сил России

Анастасия Евдокимова
17:37 15.03.2019
Среди основных вопросов обсуждались предложения по оформлению центральной апсиды храма и убранства иконостасов, а также по исполнению витражей и элементов стен.
В Москве обсудили, как будет выглядеть Главный храм Вооруженных Сил России
© Фото: МО РФ

В Москве под руководством Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу состоялось заседание Художественного совета по строительству Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Среди основных вопросов обсуждались предложения по оформлению центральной апсиды храма и убранства иконостасов, а также по исполнению витражей и элементов стен.

Перед началом заседания Сергей Шойгу и Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий осмотрели экспозицию, на которой были представлены элементы внешнего и внутреннего убранства храма.

Открывая заседание, Министр обороны РФ поблагодарил всех, кто вносит пожертвования на строительство Главного храма Вооруженных Сил РФ.

«Средства продолжают поступать. Хочу сказать слова благодарности всем, кто пожелал принять участие в строительстве храма», – сказал С.Шойгу.

Инициатива строительства Главного храма Вооруженных сил РФ принадлежит Министру обороны РФ генералу армии С.К.Шойгу.

Реализовать проект планируется к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – к 2020 году. Строительство главного храма Вооруженных Сил ведется за счет добровольных пожертвований граждан, в том числе меценатов, военнослужащих РФ и всех заинтересованных организаций.

Реквизиты для внесения пожертвования на строительство храма:

Получатель платежа: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ» 1 149 451 598 КПП 770401001 ИНН 7704459700

ВТБ

Расчетный счет №40701810503800000108

БИК: 044525187 КОРР.СЧЕТ: 30101810700000000187 КОД ОКПО: 00032520 ИНН: 7702070139 КПП: 770943001 ОГРН: 1027739609391

ГАЗПРОМБАНК

Расчетный счет №40703810400000000189

БИК: 044525823 КОРР.СЧЕТ: 30101810200000000823 КОД ОКПО: 09807684 ИНН: 7744001497 КПП: 772801001 ОГРН: 1027700167110 КПП: 997950001 (для использования в счетах-фактурах)

Промсвязьбанк

Расчетный счет: 40701810000000001414

БИК: 044525555 КОРР.СЧЕТ: 30101810400000000555 в ГУ Банка России по ЦФО КОД ОКПО: 40148343 ИНН: 7744000912 КПП: 772201001 ОГРН: 1027739019142

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.03.2019, 17:35
Переданные Лаосом Т-34 прошли полное техобслуживание в Кантемировской дивизии
Дата15.03.2019, 17:35
Переданные Лаосом Т-34 прошли полное техобслуживание в Кантемировской дивизии
Дата15.03.2019, 16:15
Стали известны пары четвертьфиналистов Лиги Европы
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата15.03.2019, 05:00
Обкатка новейших БМД-4М под Псковом: зрелищные кадры
Дата10.03.2019, 16:04
Одно из главных хранилищ истории: что можно найти в Государственных архивах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Построим Храм Вместе!
17:37 Армия
В Москве обсудили, как будет выглядеть Главный храм Вооруженных Сил России
12:26 В стране и мире
Песков рассказал о вкладе Путина в создание Главного Храма ВС России
18:07 В стране и мире
Видео
Светлый образ: как создается убранство Главного храма Вооруженных Сил России
13:11 Армия
Видео
Секрет божественного звучания: как создавались колокола для Главного храма ВС РФ
17:19 В стране и мире
Видео
В Воронеже отлили колокола для Главного храма Вооруженных Сил РФ
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
18:25 В стране и мире
Минфин США расширил список антироссийских санкций
17:14 В стране и мире
Видео
Порошенко случайно поблагодарил всех, кто «защитил врага Украины»
16:20 В стране и мире
Следователи нашли неисправность у эфиопского Boeing 737 800 МAX
15:59 В стране и мире
Видео
«Шансы невелики» - врач оценил информацию о состоянии Началовой
15:31 В стране и мире
Минпромторг опроверг информацию об отмене проведения МАКС-2019
События дня
События дня
Крымская весна
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Пассажиры устроили бунт на борту летящего из ОАЭ в Махачкалу самолета
Источник бодрости: названа достойная замена кофе
Названы опасные для людей старше 30 лет продукты
Видео
Самолет на бреющем полете чуть не задел крылом машину на трассе: видео
Видео
ЗАГС с браком: в Башкирии снег с крыши едва не убил молодую пару
Видео
Попытка Порошенко «поцеловать» украинку потерпела фиаско: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.