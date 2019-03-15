В Москве обсудили, как будет выглядеть Главный храм Вооруженных Сил России

В Москве под руководством Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу состоялось заседание Художественного совета по строительству Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Среди основных вопросов обсуждались предложения по оформлению центральной апсиды храма и убранства иконостасов, а также по исполнению витражей и элементов стен.

Перед началом заседания Сергей Шойгу и Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий осмотрели экспозицию, на которой были представлены элементы внешнего и внутреннего убранства храма.

Открывая заседание, Министр обороны РФ поблагодарил всех, кто вносит пожертвования на строительство Главного храма Вооруженных Сил РФ.

«Средства продолжают поступать. Хочу сказать слова благодарности всем, кто пожелал принять участие в строительстве храма», – сказал С.Шойгу.

Инициатива строительства Главного храма Вооруженных сил РФ принадлежит Министру обороны РФ генералу армии С.К.Шойгу.

Реализовать проект планируется к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – к 2020 году. Строительство главного храма Вооруженных Сил ведется за счет добровольных пожертвований граждан, в том числе меценатов, военнослужащих РФ и всех заинтересованных организаций.

Реквизиты для внесения пожертвования на строительство храма:

Получатель платежа: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ» 1 149 451 598 КПП 770401001 ИНН 7704459700

ВТБ

Расчетный счет №40701810503800000108

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ГАЗПРОМБАНК

Расчетный счет №40703810400000000189

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