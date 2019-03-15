Ракетный корабль ТОФ «уничтожил» корабль «противника» в Заливе Петра Великого
Поражение, в частности, корабля произвелось путем пуска зенитных ракет из морского ЗРК «Оса».
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Корабли Тихоокеанского флота в акваториях Японского и Охотского морей выполнили ракетные стрельбы.
Отрабатывая действия одиночного корабля в море малый противолодочный корабль «Метель» в заливе Петра Великого осуществил пуск зенитных ракет комплекса «Оса» по надводной мишени, имитирующей корабль условного противника.
Аналогичные задачи в полигоне боевой подготовки у побережья Камчатки отработали экипажи малого ракетного корабля «Иней» и малого противолодочного корабля МПК-82. В ходе учения они сначала провели пуски зенитных ракет по надводной цели, а затем выполнили ракетную стрельбу по цели воздушной.
Поддержку Ил-38 морской авиации ТОФ, а также беспилотники.
Ранее другой корабль ТОФ обстрелял остров в заливе Петра Великого.