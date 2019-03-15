Ракетный корабль ТОФ «уничтожил» корабль «противника» в Заливе Петра Великого

Корабли Тихоокеанского флота в акваториях Японского и Охотского морей выполнили ракетные стрельбы.

Отрабатывая действия одиночного корабля в море малый противолодочный корабль «Метель» в заливе Петра Великого осуществил пуск зенитных ракет комплекса «Оса» по надводной мишени, имитирующей корабль условного противника.

Аналогичные задачи в полигоне боевой подготовки у побережья Камчатки отработали экипажи малого ракетного корабля «Иней» и малого противолодочного корабля МПК-82. В ходе учения они сначала провели пуски зенитных ракет по надводной цели, а затем выполнили ракетную стрельбу по цели воздушной.

Поддержку Ил-38 морской авиации ТОФ, а также беспилотники.

Ранее другой корабль ТОФ обстрелял остров в заливе Петра Великого.