«Триумфы» против самолетов-высотников: на Камчатке ЗРС С-400 отразили атаку МиГ-31 «противника»

Войска ПВО на полуострове Камчатка в состоянии боевой готовности круглые сутки. Это доказала проверка, проведенная с участием высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31, способных подниматься на высоту свыше 21 километра.

По легенде, два именно таких самолета смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота выступили в роли нарушителей воздушной границы. В их задачи входило: скрытно проникнуть в воздушное пространство страны с условно атаковать важные объекты военной инфраструктуры полуострова.

Но расчеты комплексов ПВО способны уничтожать цели даже в верхних слоях атмосферы, когда дальше - только космос. Расчеты дивизиона комплексов ПВО С-400, находящиеся на боевой дежурстве, своевременно обнаружили групповую цель и выполнили по ней пуски ракет, электронные.

Далее по вводной дивизион был переведен в походное положение и скрытно совершив марш, развернут в новом позиционном районе.