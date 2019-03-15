Мотострелки ЦВО окружили «боевиков» на полигоне под Екатеринбургом
В маневрах приняло участие около 300 военнослужащих и около трех десятков единиц техники.
Подразделения Центрального округа блокировали условных террористов на одном из полигонов под Екатеринбургов.
Отрезав боевикам все пути к отступлению, мотострелки обрушивают на противника шквальный огонь. Военнослужащие отрабатывают новые тактические приемы, в основе которых опыт современных вооруженных конфликтов.
В учении задействованы около 300 военнослужащих и три десятка единиц техники.