Мотострелки ЦВО окружили «боевиков» на полигоне под Екатеринбургом

Подразделения Центрального округа блокировали условных террористов на одном из полигонов под Екатеринбургов.

Отрезав боевикам все пути к отступлению, мотострелки обрушивают на противника шквальный огонь. Военнослужащие отрабатывают новые тактические приемы, в основе которых опыт современных вооруженных конфликтов.

В учении задействованы около 300 военнослужащих и три десятка единиц техники.