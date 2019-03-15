Стрельбы экипажей Т-72Б3 в составе взводов: в Мулино танкисты готовятся к масштабному «танковому сражению»

Более 200 танковых экипажей общевойсковой армии ЗВО в Нижегородской области приступили к практическому этапу боевого слаживания рот на полигоне Мулино в Нижегордской области.

Танкисты прошли курсы одиночной подготовки, завершили боевые стрельбы взводов и приступили к подготовке к двусторонним полковым тактическим учениям. Главная задача танкистов на данном этапе - отработать вопрос управления войсками при ведении маневренной обороны и включения резервов и танковых дозоров.

Методика подготовки основана на опыте Сирии и использует эшелонированную модель непрерывного огня.

Всего к обучению привлечено свыше 2500 военнослужащих и более 600 единиц вооружнния и военной техники.