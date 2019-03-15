Военного «педагога года» определили в Минобороны РФ
В Пансионе воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации состоялось награждение победителей Всеармейского конкурса «Педагог года общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации – 2019».
В течение трех конкурсных дней свой педагогический опыт представляли 25 педагогов из 15 общеобразовательных организаций МО РФ - из Кызылского, Оренбургского и Петрозаводского президентских кадетских училищ, Ульяновского гвардейского СВУ, Нахимовского военно-морского училища, Филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское президентское кадетское училище), Омского кадетского военного корпуса, Тверского СВУ, Московского военно-музыкального училища и Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации.
Награждение происходило по номинациям: «Преподаватель года», «Лучший педагог дополнительного образования», «Воспитатель года», «Лучший педагог-психолог» и «Дебют года».