Военные стран ОДКБ проведут шесть крупных учений в 2019 году

Армии стран-участниц ОДКБ примут совместное участие в более 40 мероприятиях различной направленности. Об этом рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

По его словам, основными из которых являются совместные учения «Взаимодействие-2019», «Нерушимое братство-2019», «Боевое братство-2019», специальные учения «Поиск-2019», «Эшелон-2019», а также тактико-специальное учение «Гром-2019».

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности рассказал, в каких странах пройдут конкурсы АрМИ-2019.