Конкурсы АрМИ-2019 пройдут на территории 10 стран

Юбилейные Армейские международные игры (АрМИ-2019) пройдут в этом году на территории десяти стран. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

По словам Попова, игры пройдут на территории десяти стран, при этом впервые - в Индии, Узбекистане и Монголии.

Попов отметил, что с каждым годом интерес к играм со стороны зарубежных стран возрастает. Так, конкурсы АрМИ-2018 проводились в семи странах – России, Азербайджане, Белоруссии, Китае и Казахстане, Армении и Иране. В них приняло участие 189 команд, более 4700 участников от 32 государств.