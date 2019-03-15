Найти и уничтожить: спецназ под Новосибирском ликвидировали кочующие группы «террористов»

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, в ходе тактико-специального учения уничтожили «кочующие группы» условного противника.

Согласно замыслу учений, военнослужащие подразделения специального назначения провели разведку местности с помощью БПЛА «Элерон» и обнаружили несколько десятков мелких групп условного противника. Спецназовцы совершили марш на 10 километров в тыл противника, используя лыжи. Проведя специальную операцию по захвату здания, военнослужащие ликвидировали штаб и захватили секретные документы.

Кроме того, на учениях военнослужащие выполнили огневые задачи из автоматов АК-74, пулеметов «Печенег» и «Утес». При проведении учения применялся боевой опыт, приобретенный в современных вооруженных конфликтах.

В тактических учениях приняли участие около 500 военнослужащих, задействовано свыше 50 единиц военной и специальной техники.